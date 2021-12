Stop all’abbattimento dei pulcini maschi, approvato alla Camera l’emendamento contro questo massacro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un nuovo, importantissimo traguardo per la tutela degli animali è stato raggiunto: l’emendamento che istituisce il divieto di abbattimento dei pulcini maschi in Italia è stato approvato dalla Camera dei Deputati. Abbattimento selettivo dei pulcini maschi, i dati dell’Italia Ogni anno si stima che i pulcini maschi uccisi siano tra i 25.000.000 e i 40.000.000 solo in Italia. La loro morte è terribile e spesso avviene senza il ricorso a tecniche di stordimento prima che siano soffocati o triturati vivi entro le loro prime 24 ore di vita. Per questo motivo, organizzazioni come Animal Equality si sono attivate con campagne di sensibilizzazione e lobbying per portare alla luce la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un nuovo, importantissimo traguardo per la tutela degli animali è stato raggiunto:che istituisce il divieto di abbattimento deiin Italia è statodei Deputati. Abbattimento selettivo dei, i dati dell’Italia Ogni anno si stima che iuccisi siano tra i 25.000.000 e i 40.000.000 solo in Italia. La loro morte è terribile e spesso avviene senza il ricorso a tecniche di stordimento prima che siano soffocati o triturati vivi entro le loro prime 24 ore di vita. Permotivo, organizzazioni come Animal Equality si sono attivate con campagne di sensibilizzazione e lobbying per portareluce la ...

