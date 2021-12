Sky: Milan, Theo Hernandez si allena a parte per qualche linea di febbre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport, l’esterno del Milan, Theo Hernandez, nei giorni scorsi non si è allenato a causa di qualche linea di febbre. Oggi è tornato a lavorare in campo, a Milanello, ma ancora non in gruppo insieme agli altri compagni di squadra. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, spera di averlo a disposizione già domani con il resto del gruppo. Al momento, insomma, è da considerare in dubbio, ma c’è fiducia di recuperarlo in tempo per domenica sera, per il match con il Napoli. Le prossime ore saranno decisive. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport, l’esterno del, nei giorni scorsi non si èto a causa didi. Oggi è tornato a lavorare in campo, aello, ma ancora non in gruppo insieme agli altri compagni di squadra. Il tecnico del, Stefano Pioli, spera di averlo a disposizione già domani con il resto del gruppo. Al momento, insomma, è da considerare in dubbio, ma c’è fiducia di recuperarlo in tempo per domenica sera, per il match con il Napoli. Le prossime ore saranno decisive. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkyTG24 : #Milano, traffico di droga: arrestati anche ultras del Milan - AntoVitiello : #Maldini: 'Mercato di gennaio? L'idea era quella di rimanere così, dopo il ko di Kjaer valutiamo se prendere un gio… - sportli26181512 : Serafini: 'In questo momento al Milan un difensore serve, a gennaio bisognerà avere fantasia': Intervenuto a Sky Sp… - napolista : Sky: #Milan, Theo Hernandez si allena a parte per qualche linea di febbre Nei giorni scorsi ha saltato l’allenamen… - sportli26181512 : Serafini: 'Con Rebic in campo il Milan subiva molti meno tiri': Luca Serafini, intervenuto nel pomeriggio di Sky Sp… -