Sci alpino, pagelle SuperG Val Gardena: Kilde e Mayer sempre più solidi, discreta prova di Dominik Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel SuperG di Val Gardena siglando il quarto sigillo nelle ultime cinque gare sulla Saslong. Alle spalle del norvegese i “soliti noti” Matthias Mayer e Vincent KriechMayer, sesto Dominik Paris. Domani tutti di nuovo in pista per la discesa libera. LE pagelle DEL SuperG DI VAL Gardena Marco Odermatt, voto 5: commette una leggera sbavatura nel finale che gli preclude l’accesso alle posizioni che contano. La tracciatura odierna di certo non lo ha avvantaggiato, difficile rimproverargli qualcosa dopo il grande avvio stagionale. Mattia Casse, voto 6: veloce nella parte alta il piemontese che perde qualche centesimo di troppo negli ultimi metri pur sciando in maniera pulita. I migliori non ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aleksander Aamodttrionfa neldi Valsiglando il quarto sigillo nelle ultime cinque gare sulla Saslong. Alle spalle del norvegese i “soliti noti” Matthiase Vincent Kriech, sesto. Domani tutti di nuovo in pista per la discesa libera. LEDELDI VALMarco Odermatt, voto 5: commette una leggera sbavatura nel finale che gli preclude l’accesso alle posizioni che contano. La tracciatura odierna di certo non lo ha avvantaggiato, difficile rimproverargli qualcosa dopo il grande avvio stagionale. Mattia Casse, voto 6: veloce nella parte alta il piemontese che perde qualche centesimo di troppo negli ultimi metri pur sciando in maniera pulita. I migliori non ...

