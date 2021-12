Salvini rivuole Morisi Con qualche arma in meno | per non spaccare la Lega

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le dimissioni di Lucahanno lasciato due cose nella, oltre all’affetto di Matteoper la “bravissima persona massacrata sul nulla per colpire me”. La prima è un pesante silenzio sulla vicenda che gli amici attribuiscono a “senso del pudore” e i nemici all’incandescenza della materia. Ovvero, il coinvolgimento in un’indagine per cessione di droga. La seconda è un vuoto comunicativo-strategico ben sintetizzato da un uomo dell’inner circle del Capitano: “Non è che andato via Luca sia arrivato Steve Bannon. E nemMadre Teresa”. Adesso, creatore della Bestia ed ex guru social della fase più espansiva del partito, sta per tornare.lo ha anticipato al programma di Massimo Giletti: “Se vuole può venire a lavorare con me anche subito, la porta per lui è ...