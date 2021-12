Rayo Vallecano vs Alaves | pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilha l’opportunità di salire tra i primi quattro della Liga questo fine settimana, quando al Campo de Futbol de Vallecas affronterà l’, 17esimo posto. I padroni di casa sono forse uno dei pacchetti a sorpresa in Spagna in questa stagione, poiché attualmente si trovano al sesto posto dopo aver guadagnato la promozione dalla seconda divisione lo scorso anno. Il calcio di inizio divsè previsto domani, sabato 18 dicembre alle 14. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La squadra di Andoni Iraola è andata avanti in Copa Del Rey l’ultima volta, battendo 3-1 la squadra di bassa lega del Bergantinos grazie ai ...

