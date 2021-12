Ostia | l’Ascom chiude il 2021 guardando al futuro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Un brindisi per festeggiare il Natale e guardare con fiducia all’anno nuovo. Un momento di incontro che è stato anche un’occasione di dialogo per il Consiglio Direttivo di AscomConfcommercio Roma, presente al completo insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine. “Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud – si legge in una nota – crede fortemente nel confronto, nell’ascolto e nella partecipazione alle scelte che riguardano ildel nostro Municipio. Il momento informale del brindisi natalizio rappresenta l’inizio, per il nuovo anno, di un percorso appena avviato per la crescita e lo sviluppo del litorale romano, dall’entroterra al mare, passando per il centro città. Un percorso fatto anche di unità del comparto produttivo determinato a lavorare fianco delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine”. Presenti ...