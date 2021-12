Nuoto | Mondiali vasca corta Benedetta Pilato | “Infastidita per l’argento | ma è un punto di partenza in un momento difficile”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Argento con una punta di amarezza per. La giovanissima atleta azzurra ha disputato una finale di 50 rana più vicina a quanto ci aspettiamo da una come lei, ma il 23.50 con cui ha concluso la gara deiindi Abu Dhabi non è bastato per potersi fregiare dell’oro. Il primo posto è infatti andato ad Anastasia Gorbenko: l’israeliana, partita in sordina dalla corsia 7, ha approfittato delle gare molli di Nika Godun ed Ida Hullko per imporsi come campionessa del mondo a soli diciotto anni chiudendo la gara in 23.34. Lanon nasconde un leggero rammarico per il risultato, sapendo che avrebbe potuto fare meglio: “Quando ho visto che partivo in corsia 2 come Martinenghi, ho pensato potesse portar bene con il suo risultato. Speravo in qualcosa di più, ...