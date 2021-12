Non richiamate il numero dell’sms «ciao ho provato a chiamarti» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se avete ricevuto un sms che vi invita a contattare un numero piuttosto anomalo, non è il caso di rispondere. Il testo del messaggio è: «ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343444 baci». Stando alle testimonianze che abbiamo raccolto e al confronto su forum specializzati in rete, il numero telefonico da cui parte questo messaggio cambia di volta in volta e non è mai lo stesso. Il risultato, però, è identico: rimanda a questo numero decisamente anomalo – 89343444, appunto – che è un servizio a pagamento e che, quindi, comporta un esborso economico per la telefonata. LEGGI ANCHE > Tutte le nuove tecnologie di smishing, da quello sul Covid-19 a quello sul tracciamento dei pacchi «ciao ho provato a chiamarti», l’sms truffa e il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se avete ricevuto un sms che vi invita a contattare unpiuttosto anomalo, non è il caso di rispondere. Il testo del messaggio è: «ho, richiamami al 89343444 baci». Stando alle testimonianze che abbiamo raccolto e al confronto su forum specializzati in rete, iltelefonico da cui parte questo messaggio cambia di volta in volta e non è mai lo stesso. Il risultato, però, è identico: rimanda a questodecisamente anomalo – 89343444, appunto – che è un servizio a pagamento e che, quindi, comporta un esborso economico per la telefonata. LEGGI ANCHE > Tutte le nuove tecnologie di smishing, da quello sul Covid-19 a quello sul tracciamento dei pacchi «ho», l’sms truffa e il ...

