Napoli, buone notizie per Spalletti: col Milan recupera un difensore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: #Giroud ha recuperato - anteprima24 : ** ##Napoli, buone notizie per #Spalletti: col #Milan recupera un difensore ** - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: #Giroud ha recuperato - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Buone notizie da Milanello: questa mattina Olivier #Giroud si è allenato col gruppo. Sarà a disposizione contro il Nap… -