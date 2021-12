Milan, Incocciati: “A parte Ibrahimovic c’è poco in fase realizzativa” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'ex calciatore rossonero Giuseppe Incocciati ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic in fase realizzativa per il Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'ex calciatore rossonero Giuseppeha parlato dell'importanza di Zlataninper il

Advertising

infoitsport : Incocciati: 'Il Milan non può affidarsi solo a Ibrahimovic, deve trovare altri elementi a' - sportli26181512 : TMW Radio - Incocciati: 'Milan? Ibra unico nella classifica cannonieri': Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore e… - gilnar76 : Incocciati: «Il #Milan non può pensare di contare solo su Ibrahimovic» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Incocciati: «Il #Milan non può pensare di contare solo su #Ibrahimovic» - sportli26181512 : Incocciati: 'Il Milan non può affidarsi solo a Ibrahimovic, deve trovare altri elementi a': Intervenuto a TMW Radio… -