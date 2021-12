Manovra | rifinanziato bonus tv e decoder Fino 1 miliardo per rate bollette in 10 mesi a favore delle famiglie

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governo ha presentato in Senato un emendamento omnibus che recepisce tra l’altro l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle

Il Sole 24 ORE

Se il Reddito di Cittadinanza è stato salvato edal governo, altrettanto non si può dire di coloro che fanno in modo che talenon sia solo una forma di aiuto economico, ma un trampolino verso una futura occupazione. I navigator ...Senza essere unadi sinistra, quella proposta dal governo è comunque limitatamente ...è in atto un restringimento delle coperture sociali essenziali (il reddito di cittadinanza è). ...Il governo ha presentato in Senato un emendamento omnibus che recepisce tra l’altro l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette ...La deputata di Fratelli d'Italia: Non c’è nulla per le imprese, dimenticati i giovani. Solo soldi al reddito di cittadinanza ...