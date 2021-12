Il commiato di Mattarella: dopo l’incontro con Bergoglio, da gennaio basta uscite pubbliche (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica non vuola interferire con la scelta del successore da parte del Parlamento Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica non vuola interferire con la scelta del successore da parte del Parlamento

Advertising

Tg3web : Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano la visita del Capo dello Stato Mattarella. Un incontro di com… - Radio1Rai : ??È durato circa 45 minuti il colloquio di #PapaFrancesco con il presidente #Mattarella in Vaticano. Un incontro di… - Agenzia_Ansa : Il commiato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. 'Ci si… - il_piccolo : Il commiato di Mattarella: dopo l’incontro con Bergoglio, da gennaio basta uscite pubbliche - messveneto : Il commiato di Mattarella: dopo l’incontro con Bergoglio, da gennaio basta uscite pubbliche: Il presidente della Re… -