Ha compiuto da poco 23 anni ed è fidanzata con un calciatore: è lei la figlia del famoso cantante (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ha 23 anni, è fidanzata con un calciatore ed è la figlia di un famoso cantante: sapete di chi parliamo? È davvero bellissima. Bellissima e giovanissima: sono proprio questi gli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere il fascino di questa splendida ragazza. Napoletana d.o.c, si chiama Annachiara. Ed ha soltanto 23 anni. Leggi anche –> Sergio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ha 23, ècon uned è ladi un: sapete di chi parliamo? È davvero bellissima. Bellissima e giovanissima: sono proprio questi gli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere il fascino di questa splendida ragazza. Napoletana d.o.c, si chiama Annachiara. Ed ha soltanto 23. Leggi anche –> Sergio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_HisBlackWings_ : Oggi soddisfatta con poco perché riesco finalmente a formulare una frase di senso compiuto in coreano. Cosa sono di… - Vincenz78441140 : @PalaDanyela83 @DIAVOLE13994496 Io terza dose primi di gennaio, ho fatto Pfizer come fossero caramelle, anzi, per 2… - GeneraleDesaix : @lucasofri Articolo incentrato su uno strawman, facilmente riconoscibile nell'espressione 'adottati singolarmente'.… - mameofan : La Juve ha compiuto una impresa assurda anche solo a pensarci. Poco importa chi pescheremo, a marzo daranno filo da… - Stupormundi66 : Così però lo manda in confusione, eh? Già è poco lucido, da quando Casalino, poi, l'ha abbandonato è difficile che… -