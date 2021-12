F1: Verstappen, 'non vedo alcun motivo perché Hamilton dovrebbe smettere ora' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Max Verstappen ha affermato di non vedere alcun motivo per cui Lewis Hamilton dovrebbe abbandonare la Formula 1 dopo che l'olandese lo ha detronizzato ad Abu Dhabi. Hamilton sembrava destinato a vincere un ottavo titolo da record in F1 quando domenica scorsa ha dominato la decisiva gara di fine stagione sul circuito di Yas Marina, ma c'è stata una svolta quando la safety car è stata schierata dopo l'incidente di Nicholas Latifi e la Red Bull ha chiamato Verstappen per le gomme fresche in un ultimo lancio di dadi. Il direttore di gara Michael Masi ha quindi fatto una chiamata polemica per lasciare che le vetture tra Hamilton e Verstappen - in corsa prima e seconda ma separate da una serie di rivali doppiati - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Maxha affermato di non vedereper cui Lewisabbandonare la Formula 1 dopo che l'olandese lo ha detronizzato ad Abu Dhabi.sembrava destinato a vincere un ottavo titolo da record in F1 quando domenica scorsa ha dominato la decisiva gara di fine stagione sul circuito di Yas Marina, ma c'è stata una svolta quando la safety car è stata schierata dopo l'incidente di Nicholas Latifi e la Red Bull ha chiamatoper le gomme fresche in un ultimo lancio di dadi. Il direttore di gara Michael Masi ha quindi fatto una chiamata polemica per lasciare che le vetture tra- in corsa prima e seconda ma separate da una serie di rivali doppiati - ...

