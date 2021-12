Covid, il picco all'inizio di gennaio. "Poi arriverà l'effetto terze dosi" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il fisico Battiston: "A Natale arriveremo a 30mila casi al giorno". Gli ospedali? Possono reggere 40 giorni di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo Covid, il bollettino del 16 dicembre Articolo Gimbe, l'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il fisico Battiston: "A Natale arriveremo a 30mila casi al giorno". Gli ospedali? Possono reggere 40 giorni di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo, il bollettino del 16 dicembre Articolo Gimbe, l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nuovo picco di contagi in Gb, oltre 88mila in 24 ore #covid - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di casi in Gb: oltre 88mila positivi nelle ultime 24 ore #gb - Beatric72980398 : RT @Azzurra28749827: QUINDI, A FRONTE DI STI NUMERI , I VACCINI SONO INEFFICACI! VOGLIONO TAMPONE PURE PER VACCINATI? - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: Picco dei contagi #covid in Italia, da quando? La parola agli esperti. - Adnkronos : Picco dei contagi #covid in Italia, da quando? La parola agli esperti. -