Come vive e come riconoscere una persona multipotenziale

Dedicarsi a molteplici progetti e passioni nella vita non significa voler fare tante cose e farle male. Al contrario, oggi, e sempre di più nel futuro, stiamo andando nella direzione in cui più strade lasciamo aperte davanti a noi, più possibilità abbiamo di essere felici, soddisfatti e assicurarci un posto nel mondo. Ognuno di noi ha caratteristiche diverse, è portato a fare una cosa meglio di un'altra: una persona multipotenziale prova interesse per diversi e variegati settori, arrivando ad avere una buona conoscenza in tutti. Vediamo meglio chi sono i multipotenziali e come vivono la propria vita. Chi sono le persone multipotenziali? Le persone multipotenziali, per definizione data nel 1972 dallo psicologo R.H. Frederickson sono capaci di adattarsi e sviluppare le necessarie abilità specifiche per eseguire bene ...

