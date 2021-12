Cardiologia Trieste in Rete Europea ERN Guard - Cuore (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Struttura Complessa Cardiologia di Cattinara sarà una delle quattro strutture nazionali (e l'unica in Friuli Venezia Giulia) fra cui il Policlinico Gemelli e il Policlinico Sant Orsola Malpighi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Struttura Complessadi Cattinara sarà una delle quattro strutture nazionali (e l'unica in Friuli Venezia Giulia) fra cui il Policlinico Gemelli e il Policlinico Sant Orsola Malpighi di ...

Gianfranco Sinagra, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Universita' di Trieste e della Cardiologia, "la partecipazione alla rete ERN Guard Cuore ..."

Anna Caruso, l'infermiera no vax muore di Covid a 64 anni. In un video diceva: 'Spero di prendere il virus' Sostenitrice di Stefano Puzzer, leader del movimento nato a Trieste per protestare contro il Green ... 'Prima nel reparto di Pneumologia e poi in Cardiologia, Anna era ben voluta sottolinea ancora Pesce ...

