Capodanno 2022 Roma, i no-vax si danno appuntamento a Piazza del Popolo per il 31 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) I contagi aumentano, la variante Omicron circola (anche nel Lazio) e l'allerta è massima ora che le feste natalizie si avvicinano. Ma se da una parte nella Capitale il Sindaco Gualtieri ha deciso di annullare proprio pochi giorni fa il concertone di Capodanno, che si sarebbe dovuto tenere al Circo Massimo, dall'altra i no-vax, tutti quelli che non accettano il vaccino e che continuano a parlare di 'dittatura sanitaria', non arretrano di un centimetro. Anzi, pare abbiano pensato di festeggiare la fine dell'anno tutti insieme a Piazza del Popolo, teatro spesso delle loro manifestazioni del sabato, a volte sfociate anche in guerriglia e violenza.

