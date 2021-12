Ascolti Tv di ieri 16 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ascolti Tv di ieri 16 dicembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 16 dicembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 Uno mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share nella presentazione e a .000 (%) nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)Tv di16: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 16per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 Unodà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share nella presentazione e a .000 (%) nel ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti ieri sera su #Canale5 per #GfVip: 3.700.000 spettatori e il 23.5% di share. Leadership sul… - Tele_nauta : Cosa è andato in onda ieri sera in Europa e chi ha vinto? Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giorna… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 16 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri giovedì 16 dicembre 2021 - #Ascolti #Auditel #giovedì #dicembre - sabrinamedicik : @fashionsoaptv Dopo il lieve calo avevo temuto che gli ascolti scendessero ancora invece ieri ci siamo ripresi alla… -