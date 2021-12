Ambiente, al via il confronto con Friday For Future sulla Transizione Ecologica (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Davide, Emanuele, Sara, Alessandro e Giada: sono i nomi dei ragazzi della delegazione di Friday For Future provenienti da Roma e da altri territori del Lazio, Civitavecchia e Rieti per la precisione, che ho incontrato ieri, 16 dicembre 2021, presso gli uffici del mio Assessorato in Regione Lazio”. Così Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale del Lazio in un post su Instagram e Facebook. “Abbiamo parlato del Piano Regionale di Transizione Ecologica, per il quale abbiamo già lanciato il bando di idee #LazioInTransizione rivolto a Comuni e Imprese (qui il link per partecipare fino al 17 gennaio 2022) e degli altri provvedimenti che saranno al centro dell’attività dell’Assessorato nel 2022, quali: il Piano Energetico ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Davide, Emanuele, Sara, Alessandro e Giada: sono i nomi dei ragazzi della delegazione diForprovenienti da Roma e da altri territori del Lazio, Civitavecchia e Rieti per la precisione, che ho incontrato ieri, 16 dicembre 2021, presso gli uffici del mio Assessorato in Regione Lazio”. Così Roberta Lombardi, assessora regionale allae Trasformazione Digitale del Lazio in un post su Instagram e Facebook. “Abbiamo parlato del Piano Regionale di, per il quale abbiamo già lanciato il bando di idee #LazioInrivolto a Comuni e Imprese (qui il link per partecipare fino al 17 gennaio 2022) e degli altri provvedimenti che saranno al centro dell’attività dell’Assessorato nel 2022, quali: il Piano Energetico ...

