AEW: Gli FTR in scadenza nel 2022, ancora nubi sul rinnovo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli FTR sono campioni di coppia della AAA, sono stati presenti nello show “Final Battle” della Ring Of Honor per sfidare i Briscoes e sono stati impegnati in un feud con i Lucha Brothers. Il team ha il contratto in scadenza nel maggio del 2022 e si parla di loro per un nuovo feud con gli Young Bucks. Rinnoveranno? Cash e Dax non hanno dato risposte. Manca poco alla scadenza Intervistati da “Barstool Rasslin’”, i due hanno spiegato: “Manca poco. E siccome manca poco, vogliamo prenderci tutto ora. Non so cosa capiterà, se rinnoveremo o meno. Ma in questo poco tempo che abbiamo davanti vogliamo conquistare tutto quello che possiamo conquistare”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli FTR sono campioni di coppia della AAA, sono stati presenti nello show “Final Battle” della Ring Of Honor per sfidare i Briscoes e sono stati impegnati in un feud con i Lucha Brothers. Il team ha il contratto innel maggio dele si parla di loro per un nuovo feud con gli Young Bucks. Rinnoveranno? Cash e Dax non hanno dato risposte. Manca poco allaIntervistati da “Barstool Rasslin’”, i due hanno spiegato: “Manca poco. E siccome manca poco, vogliamo prenderci tutto ora. Non so cosa capiterà, se rinnoveremo o meno. Ma in questo poco tempo che abbiamo davanti vogliamo conquistare tutto quello che possiamo conquistare”.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Gli FTR in scadenza nel 2022, ancora nubi sul rinnovo - - zazoomblog : AEW: Crescono gli ascolti con Winter is Coming ma il milione di spettatori rimane un ricordo - #Crescono #ascolti… - zazoomblog : AEW: Crescono gli ascolti con Winter is Coming ma il milione di spettatori rimane un ricordo - #Crescono #ascolti… - TSOWrestling : Gli spoiler di AEW Rampage della puntata del 17/12 #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Ecco come sono andati gli ascolti di #SmackDown e #AEWRampage #TSOS // #TSOW -