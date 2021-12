“Abbraccia una che l’ha distrutta invece di…”: Sophie Codegoni nei guai (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver visto un gesto molto particolare, Gianmaria Antinolfi ha attaccato Sophie Codegoni rivolgendole parole dure. Ecco cosa ha detto il gieffino alla concorrente dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. Sophie Codegoni-AltranotiziaDurante la notte dopo l’ultima puntata del Gf Vip andata in onda il 13 dicembre nella Casa più spiata d’Italia la gieffina Sophie Codegoni ha litigato con Gianmaria Antinolfi, che l’ha attaccata duramente. Scopriamo cosa è successo. Sophie Codegoni, attaccata da Gianmaria Antinolfi La puntata è stata ricca di colpi di scena e ha visto l’uscita dalla casa di Cinecittà dell’attore di CentoVetrine Alex Belli e anche di Francesca Cipriani, la quale ha deciso che, visto il ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver visto un gesto molto particolare, Gianmaria Antinolfi ha attaccatorivolgendole parole dure. Ecco cosa ha detto il gieffino alla concorrente dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6.-AltranotiziaDurante la notte dopo l’ultima puntata del Gf Vip andata in onda il 13 dicembre nella Casa più spiata d’Italia la gieffinaha litigato con Gianmaria Antinolfi, cheattaccata duramente. Scopriamo cosa è successo., attaccata da Gianmaria Antinolfi La puntata è stata ricca di colpi di scena e ha visto l’uscita dalla casa di Cinecittà dell’attore di CentoVetrine Alex Belli e anche di Francesca Cipriani, la quale ha deciso che, visto il ...

