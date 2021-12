Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 12:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA Roma-FIUMICINO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE CHE COINVOLGE DIVERSI SETTORI ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI DI ATAC E Roma TPL DALLE ORE 17.00 FINO ALLE 20 SCATTA LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO RIPRENDERA’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA-FIUMICINO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE CHE COINVOLGE DIVERSI SETTORI ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI DI ATAC ETPL DALLE ORE 17.00 FINO ALLE 20 SCATTA LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO RIPRENDERA’ ...

