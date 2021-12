Uomini e Donne, l’amico di Andrea Nicole denuncia Gianni Sperti: “Avresti voluto anche pietre e fucile?” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sui social e sul web non si placa il clamore per le modalità della scelta della tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte, ma il pubblico non si scaglia contro quest’ultima, bensì contro Gianni Sperti, che l’ha attaccata in maniera feroce e cattiva, andando oltre ogni limite del buon gusto. A ritenere vergognoso il comportamento di Gianni – e in parte anche della collega Tina Cipollari – è stato un amico di Andrea Nicole, Giovanni, che si è sfogato sul suo profilo. Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Roberta Giusti La tronista ha una scelta in mente ormai da giorni: ecco quando si ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sui social e sul web non si placa il clamore per le modalità della scelta della tronista diConte, ma il pubblico non si scaglia contro quest’ultima, bensì contro, che l’ha attaccata in maniera feroce e cattiva, andando oltre ogni limite del buon gusto. A ritenere vergognoso il comportamento di– e in partedella collega Tina Cipollari – è stato un amico di, Giovanni, che si è sfogato sul suo profilo.anticipazioni, la scelta di Roberta Giusti La tronista ha una scelta in mente ormai da giorni: ecco quando si ...

