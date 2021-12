Serie A, Dal Pino: «Trust Salernitana? I club hanno chiesto una proroga» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del caso Salernitana al termine dell’assemblea odierna Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del caso Salernitana al termine dell’assemblea odierna. Le sue dichiarazioni. CESSIONE Salernitana – «Faremo un comunicato a breve. Salernitana? I club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport, questo va da sé». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paolo Dal, presidente della LegaA, ha parlato del casoal termine dell’assemblea odierna Paolo Dal, presidente della LegaA, ha parlato del casoal termine dell’assemblea odierna. Le sue dichiarazioni. CESSIONE– «Faremo un comunicato a breve.? Ididi proporre al Consiglio Federale unadando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. Iamano lo sport, questo va da sé». L'articolo proviene da Calcio News 24.

