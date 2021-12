Roma, l'ex ds Petrachi: «La squadra di oggi non è molto distante da quella di Fonseca» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha recentemente preso parte a una diretta di Calcomercato.it, in cui ha raccontato la sua esperienza in giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni. «Io sono un tifoso della Roma: lo sono diventato e ci sono ancora con tutti e due i piedi dentro, difficilmente perdo una partita della squadra. Anche se la parentesi è stata breve, per quanto mi riguarda è stata intensa e ho cercato di dare il meglio di me stesso. oggi vedo ancora tanti ragazzi presi in quella sessione di mercato in cui c’erano veramente le macerie: sono state fatte delle operazioni importanti come Spinazzola, Veretout, Ibanez, Mancini, Smalling e Mkhitaryan ed è naturale che ci sia un pezzo di me. Per di più la tifoseria mi ha sempre colpito e non è una sviolinata. ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ex direttore sportivo della, Gianluca, ha recentemente preso parte a una diretta di Calcomercato.it, in cui ha raccontato la sua esperienza in giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni. «Io sono un tifoso della: lo sono diventato e ci sono ancora con tutti e due i piedi dentro, difficilmente perdo una partita della. Anche se la parentesi è stata breve, per quanto mi riguarda è stata intensa e ho cercato di dare il meglio di me stesso.vedo ancora tanti ragazzi presi insessione di mercato in cui c’erano veramente le macerie: sono state fatte delle operazioni importanti come Spinazzola, Veretout, Ibanez, Mancini, Smalling e Mkhitaryan ed è naturale che ci sia un pezzo di me. Per di più la tifoseria mi ha sempre colpito e non è una sviolinata. ...

