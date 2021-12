Premier League in bilico: rischio maxi sospensione. Altre tre partite rinviate (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Premier League sta saltando per aria: saltano Leicester - Tottenham (era prevista stasera), United - Brighton e Watford - Crystal Palace (di sabato) e nelle prossime ore potrebbe arrivare la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lasta saltando per aria: saltano Leicester - Tottenham (era prevista stasera), United - Brighton e Watford - Crystal Palace (di sabato) e nelle prossime ore potrebbe arrivare la ...

Advertising

FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - DiMarzio : #PremierLeague: secondo match rinviato nel weekend: dopo #LeicesterTottenham, non si giocherà neanche Manchester Un… - NovareseVolante : Con tutti questi focolai in Premier League direi che è giunto il momento per la @ChampionsLeague di escludere le lo… - AndreaInterNews : Quello che sta succedendo in Premier League è vergognoso. Fermate questa pagliacciata e squalificate tutti i… -