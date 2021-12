Juan Jesus non si allena: Milan-Napoli, emergenza difensori (Di giovedì 16 dicembre 2021) Juan Jesus non si è allenato con il Napoli, emergenza difensori per Luciano Spalletti in vista della sfida con il Milan. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Koulibaly, il difensore senegalese sta recuperando da un infortunio ma difficilmente potrà sedere in panchina per la gara Milan-Napoli. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperare il difensore, ma al momento non ci sono grandi speranze. Intanto Spalletti deve fare i conti anche con l’assenza di Manolas. Il difensore è tornato in Grecia ed all’apertura del mercato invernale dirà addio al Napoli. L’olympiacos vuole Manolas e sembra arrivato il momento del trasferimento. Questo però priva Spalletti di un altro difensore centrale. Napoli: le ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 dicembre 2021)non si èto con ilper Luciano Spalletti in vista della sfida con il. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Koulibaly, il difensore senegalese sta recuperando da un infortunio ma difficilmente potrà sedere in panchina per la gara. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperare il difensore, ma al momento non ci sono grandi speranze. Intanto Spalletti deve fare i conti anche con l’assenza di Manolas. Il difensore è tornato in Grecia ed all’apertura del mercato invernale dirà addio al. L’olympiacos vuole Manolas e sembra arrivato il momento del trasferimento. Questo però priva Spalletti di un altro difensore centrale.: le ...

