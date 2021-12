Incidenti sul lavoro, morto operaio 59enne a Ischia: è precipitato da un’impalcatura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un operaio edile di 59 anni è morto nell’isola d’Ischia mentre era al lavoro in un cantiere a Forio. L’uomo stava lavorando in un edificio privato in ristrutturazione nella zona di via Palummera quando, per cause ancora non chiare, è precipitato da un’impalcatura riportando ferite molto gravi. Secondo alcune voci non ancora confermate è stato portato all’ospedale Rizzoli con un furgone da colleghi di lavoro. Non è stato possibile salvarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Ischia, coordinati dal capitano Mitrione, in collaborazione con la Asl Napoli 2. La salma è stata sequestrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unedile di 59 anni ènell’isola d’mentre era alin un cantiere a Forio. L’uomo stava lavorando in un edificio privato in ristrutturazione nella zona di via Palummera quando, per cause ancora non chiare, èdariportando ferite molto gravi. Secondo alcune voci non ancora confermate è stato portato all’ospedale Rizzoli con un furgone da colleghi di. Non è stato possibile salvarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di, coordinati dal capitano Mitrione, in collaborazione con la Asl Napoli 2. La salma è stata sequestrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

