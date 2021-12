Gimbe, l'epidemia non frena: "In 7 giorni +18% casi e decessi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano del 5,8% le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid: dal 6 al 12 dicembre sono state 236.000 rispetto ai 223.116 della settimana precedente. Ma 6,4 milioni di persone sono ancora senza Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano del 5,8% le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid: dal 6 al 12 dicembre sono state 236.000 rispetto ai 223.116 della settimana precedente. Ma 6,4 milioni di persone sono ancora senza

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe: l'epidemia da Covid non frena, in 7 giorni crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi #ANSA - TgrRai : #Covid_19, monitoraggio Gimbe: epidemia non frena, in sette giorni +18% casi e decessi. Contagi aumentano in tutte… - repubblica : Covid, Gimbe: l'epidemia non frena, in una settimana salgono dle 18% i contagi e i decessi - arual812 : RT @TgLa7: #Pandemia dati @GIMBE: in 7 giorni +18% di casi e decessi. In aumento le prime dosi #TgLa7 #16dicembre #gimbe - mont_eiro_rossi : RT @TgrRai: #Covid_19, monitoraggio Gimbe: epidemia non frena, in sette giorni +18% casi e decessi. Contagi aumentano in tutte le regioni… -