Fabrizio Pregliasco incontra i no Green Pass | “Volevo capire che odore hanno”

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla manifestazione no Green pass all'Arco della Pace di Milano, c'è Fabrizio Pregliasco, noto virologo e direttore… - mirella2spa : RT @Alexanderxxvii1: Il Codacons denuncia alla Procura della Repubblica l’infettivologo Matteo Bassetti, il microbiologo Roberto Burioni e… - Piero42395724 : RT @Alexanderxxvii1: Il Codacons denuncia alla Procura della Repubblica l’infettivologo Matteo Bassetti, il microbiologo Roberto Burioni e… - amnesia96225614 : RT @Alexanderxxvii1: Il Codacons denuncia alla Procura della Repubblica l’infettivologo Matteo Bassetti, il microbiologo Roberto Burioni e… - ziaanto62 : RT @Alexanderxxvii1: Il Codacons denuncia alla Procura della Repubblica l’infettivologo Matteo Bassetti, il microbiologo Roberto Burioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Pregliasco

La7

E' la previsione che fa all'Adnkronos Salute il virologo, docente della Statale di Milano. 'Un po' come per la stagione influenzale per cui ho sempre detto - ricorda l'esperto - ...E' il monito del virologo, docente della Statale di Milano, in vista dei rientri da altre regioni per le feste. 'Fare un tampone prima di incontrarsi - è il suggerimento dell'...Il docente della Statale di Milano, plaude all'iniziativa del Governo che inizialmente aveva creato qualche tensioni con Bruxelles.StampaIl picco dei contagi Covid di questa quarta ondata “si avrà con la riapertura delle scuole, nelle settimane successive al rientro dopo Natale”. E’ la previsione che fa all’Adnkronos Salute il vi ...