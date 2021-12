DAI VAGONI AI TRIMARANI, CRESCONO I TRASPORTI ‘IMPOSSIBILI’ DI BRACCHI (Di giovedì 16 dicembre 2021) Annata record per il Regional Office di Sorbolo (PR), dove il colosso della logistica bergamasco svolge una parte importante del proprio business nei TRASPORTI eccezionali. Il responsabile, Cristian Mavilla: “Siamo tornati a crescere dopo il Covid”. Semafori smontati di notte e trasbordi fino alla Russia, ma anche interi VAGONI e TRIMARANI portati su gomma: ecco i segreti dei TRASPORTI straordinari A Sorbolo, in provincia di Parma, ci sono i professionisti dei TRASPORTI eccezionali. Qui ha sede il nuovo Regional Office di BRACCHI aperto a seguito dell’acquisizione di Peterlini, azienda con una storia ultradecennale (la fondazione è del 1967), recentemente acquisita dal gruppo BRACCHI di Bergamo. La specialità sono i TRASPORTI eccezionali, quelli fino ... Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Annata record per il Regional Office di Sorbolo (PR), dove il colosso della logistica bergamasco svolge una parte importante del proprio business neieccezionali. Il responsabile, Cristian Mavilla: “Siamo tornati a crescere dopo il Covid”. Semafori smontati di notte e trasbordi fino alla Russia, ma anche interiportati su gomma: ecco i segreti deistraordinari A Sorbolo, in provincia di Parma, ci sono i professionisti deieccezionali. Qui ha sede il nuovo Regional Office diaperto a seguito dell’acquisizione di Peterlini, azienda con una storia ultradecennale (la fondazione è del 1967), recentemente acquisita dal gruppodi Bergamo. La specialità sono ieccezionali, quelli fino ...

Advertising

Diana_DeMarchi : RT @DebAttanasio: La consigliera di Milano @Diana_DeMarchi chiede misure ben diverse dai vagoni separati maschi/femmine, e io da ex frequen… - Sevenpress : Dai vagoni ai trimarani, crescono i trasporti “impossibili” di Bracchi - JackLoSqu : @anna_salvaje I vagoni sono dedicati sono la rinuncia a trovare una soluzione e la dichiarazione di endemicità, di… - AnnaritaNinni : RT @DebAttanasio: La consigliera di Milano @Diana_DeMarchi chiede misure ben diverse dai vagoni separati maschi/femmine, e io da ex frequen… - Nonnadinano : RT @DebAttanasio: La consigliera di Milano @Diana_DeMarchi chiede misure ben diverse dai vagoni separati maschi/femmine, e io da ex frequen… -