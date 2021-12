Citroën - My Ami Buggy, una concept con molte idee (Di giovedì 16 dicembre 2021) Subito dopo il punto sulla svolta green, la Citroën mostra un possibile futuro in "chiave Méhari" per la Ami, il quadriciclo elettrico che sta riscuotendo un successo oltre le aspettative in Francia e negli altri Paesi dov'è commercializzato (Italia, Belgio, Portogallo e presto UK, mentre in Germania c'è la cuginetta della Opel). La macchinina simmetrica e ultra compatta, guidabile a 14 anni con il patentino AM, quello per i ciclomotori (che permette anche di trasportare un passeggero dopo i 16 anni), l'avevamo già provata e apprezzata in città, ma ora si propone come nuova e più percorribile reincarnazione della Méhari (che, in realtà, era già rinata come E-Mehari tra il 2016 e il 2019). Siamo andati in un capannone nelle banlieu di Parigi, a Aubervilliers, per vedere in anteprima la Ami concept e parlare con i designer di questa "visione" dedicata al ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 dicembre 2021) Subito dopo il punto sulla svolta green, lamostra un possibile futuro in "chiave Méhari" per la Ami, il quadriciclo elettrico che sta riscuotendo un successo oltre le aspettative in Francia e negli altri Paesi dov'è commercializzato (Italia, Belgio, Portogallo e presto UK, mentre in Germania c'è la cuginetta della Opel). La macchinina simmetrica e ultra compatta, guidabile a 14 anni con il patentino AM, quello per i ciclomotori (che permette anche di trasportare un passeggero dopo i 16 anni), l'avevamo già provata e apprezzata in città, ma ora si propone come nuova e più percorribile reincarnazione della Méhari (che, in realtà, era già rinata come E-Mehari tra il 2016 e il 2019). Siamo andati in un capannone nelle banlieu di Parigi, a Aubervilliers, per vedere in anteprima la Amie parlare con i designer di questa "visione" dedicata al ...

Ultime Notizie dalla rete : Citroën Ami CITROËN - Pronto per l'avventura, My Ami Buggy Concept incarna la visione di ami per il tempo libero GUARDA FOTO E Citroën My Ami Buggy Concept è un'illustrazione libera e piena di carattere di un oggetto immaginato per vivere il tempo libero in modo nuovo. È l'espressione di un oggetto pensato per l'avventura, ...

Crisi dei semiconduttori, a rischio l'industria automobilistica del 2022 La crisi ha colpito così tanto il settore che, anche per la piccola e spartana Citroen AMI, sono necessarie 15 settimane per poterla ottenere. Toyota è forse uno dei marchi che più ha sofferto l'...

