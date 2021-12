Ceferin | «Sorteggio Champions League? Errore della UEFA»

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha commentato i sorteggi degli ottavi di finale diripetuti a causa di unIntervenuto nel corso del Comitato Esecutivo, il presidenteè tornato sulla ripetizione dei sorteggi di. Arrivano le scuse.– «Non è stato unumano, è stato un, ci scusiamo con tutti. Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Sorteggio

ha commentato i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League ripetuti a causa di un errore della UEFA Intervenuto nel corso del Comitato Esecutivo UEFA, il presidenteè tornato sulla ripetizione dei sorteggi di Champions League. Arrivano le scuse. ERRORE UEFA ...Commenta per primo Il presidente della UEFA , Aleksander, si è scusato per il pasticcio aldegli ottavi di finale di Champions League, sbaglio che ha portato alla ripetizione delstesso: 'Non è stato un errore umano, è stato un ..."Chiediamo scusa a tutti. Non si è trattato di un errore umano, ma della Uefa". Aleksander Ceferin, ha parlato per la prima volta di ciò che è successo lunedì scorso a Nyon, durante i sorteggi per gli ...Il numero uno della Uefa: "Non si è trattato di un errore umano. Non possiamo essere troppo dipendenti dalla tecnologia" ...