Caos Tottenham: Covid, Conference e Premier fanno tremare Conte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli Spurs, decimati dal Covid-19, sono stati penalizzati in Europa. Conte non ci sta e lo dichiara pubblicamente in conferenza stampa Non è iniziata nei migliori dei modi la sua seconda avventura in terra di Albione. Antonio Conte, dopo aver inizialmente rifiutato le avance del Tottenham in estate, non si aspettava certo una situazione del genere dopo aver accettato di sposare la causa Spurs. Tutta l’euforia e la grinta del tecnico pugliese sembra pian piano sempre più spegnersi dinanzi alle difficolta che i londinesi stanno riscontrando in questa stagione. Ultima piaga in questo primo mese e mezzo sulla panchina del Tottenham è sicuramente il focolaio scoppiato all’interno dello spogliatoio. Ben 8 giocatori e 5 componenti dello staff tecnico sono risultati positivi in quest’ultima settimana, ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli Spurs, decimati dal-19, sono stati penalizzati in Europa.non ci sta e lo dichiara pubblicamente in conferenza stampa Non è iniziata nei migliori dei modi la sua seconda avventura in terra di Albione. Antonio, dopo aver inizialmente rifiutato le avance delin estate, non si aspettava certo una situazione del genere dopo aver accettato di sposare la causa Spurs. Tutta l’euforia e la grinta del tecnico pugliese sembra pian piano sempre più spegnersi dinanzi alle difficolta che i londinesi stanno riscontrando in questa stagione. Ultima piaga in questo primo mese e mezzo sulla panchina delè sicuramente il focolaio scoppiato all’interno dello spogliatoio. Ben 8 giocatori e 5 componenti dello staff tecnico sono risultati positivi in quest’ultima settimana, ...

Advertising

infoitsport : Caos Premier, a Leicester e Tottenham negato il rinvio del match - CalcioPillole : #Leicester e #Tottenham avevano chiesto il rinvio del loro match di domani, ma la #PremierLeague ha rifiutato la pr… - GiDiFenza : RT @fcin1908it: Covid, caos in Premier: 42 positivi, rinviato lo United. Il Tottenham non sa cosa fare - infoitsport : Covid, caos in Premier: 42 positivi, rinviato lo United. Il Tottenham non sa cosa fare - fcin1908it : Covid, caos in Premier: 42 positivi, rinviato lo United. Il Tottenham non sa cosa fare -