Can Yaman è sparito dai social: cosa succede? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla seconda tappa del Can Yaman Mania Tour, l’attore turco non ha più dato notizie di sè sui suoi canali social ufficiali senza spiegazioni Strano ma vero, Can Yaman sembra proprio scomparso dai social. Dopo la seconda tappa del Can Yaman Tour, sui canali social ufficiali dell’attore non è stato più pubblicato nulla. Un comportamento che sorprende visto come negli ultimi mesi l’attore turco aveva provato a gestire la comunicazione e l’interazione con i fans. Sin dall’arrivo in Italia, Can Yaman non ha mai nascosto di tenere alla sua vita privata e di non essere molto avvezzo all’uso dei social. Con tempo, però, anche il suo approccio a questo mezzo è cambiato. Se Yaman non parla mai della sua vita privata sui social, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla seconda tappa del CanMania Tour, l’attore turco non ha più dato notizie di sè sui suoi canaliufficiali senza spiegazioni Strano ma vero, Cansembra proprio scomparso dai. Dopo la seconda tappa del CanTour, sui canaliufficiali dell’attore non è stato più pubblicato nulla. Un comportamento che sorprende visto come negli ultimi mesi l’attore turco aveva provato a gestire la comunicazione e l’interazione con i fans. Sin dall’arrivo in Italia, Cannon ha mai nascosto di tenere alla sua vita privata e di non essere molto avvezzo all’uso dei. Con tempo, però, anche il suo approccio a questo mezzo è cambiato. Senon parla mai della sua vita privata sui, ...

