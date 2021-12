Burnley-Watford e Standard Liegi-Beerschot rinviate | cosa succede con le scommesse?

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli ultimi giorni la pandemia di Covid-19 è tornata prepotentemente a condizionare il mondo del calcio e, di conseguenza, anche quello dellesportive. Quest’oggi sono statealtre due partite, ovverodi Premier League edi Jupiler Pro League. In questo caso se i match verranno recuperati entro 48-72 ore le giocate saranno comunque valide, mentre se si supereranno i tre giorni prima di recuperare la sfida le quote diventeranno nulle. Le due partite in questione, dunque, verranno probabilmente annullate. SportFace.

... a partire dalla Premier League: Manchester United, Brentford, e il Tottenham di Antonio Conte hanno dovuto rinunciare al match di campionato mentre si allunga la lista del ... Non a caso, si tratta del terzo match di questo turno di campionato che è saltato: Brentford - Manchester United e gli altri due.