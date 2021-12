Ue: Draghi, 'unione bancaria necessaria a stabilità finanziaria' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "All'Euro Summit, discuteremo anche del completamento dell'unione bancaria, necessario per rafforzare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria. L'Italia lavora per affiancare ai due pilastri esistenti – il Meccanismo di Vigilanza Unico e il Meccanismo di Risoluzione Unico – un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi. Il presidente dell'Eurogruppo fornirà dettagli sullo stato del negoziato in corso, a cui l'Italia partecipa con spirito costruttivo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "All'Euro Summit, discuteremo anche del completamento dell', necessario per rafforzare ladell'monetaria. L'Italia lavora per affiancare ai due pilastri esistenti – il Meccanismo di Vigilanza Unico e il Meccanismo di Risoluzione Unico – un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi. Il presidente dell'Eurogruppo fornirà dettagli sullo stato del negoziato in corso, a cui l'Italia partecipa con spirito costruttivo". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.

