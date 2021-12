Ricotta ritirata dal mercato | cosa hanno scoperto

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)dalperchè potenzialmente pericolosa per la salute degli utenti. Andiamo a scoprire i dettagli del ritiro alimentare Nuovo ritiro da parte del Ministero della Salute. Questa volta si tratta di. Il prodotto in questione è ritenuto potenzialmente pericoloso. Come di consueto la tempestività della segnalazione è fondamentale. In particolare quando si tratta L'articolo proviene da Consumatore.com.