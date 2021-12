Picco di contagi nel Regno Unito: 78.610 in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia. Raddoppiano i casi Omicron (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I casi di Covid-19 nel Regno Unito continuano a crescere giorno dopo giorno. Dopo gli ultimi record registrati nell’ultima settimana, il bollettino delle ultime 24 ore riporta un nuovo Picco di 78.610 positivi al virus. Un dato così alto nel Paese non era mai stato toccato da inizio pandemia. Alti anche i decessi con 160 persone morte a causa del virus. Ad aumentare sono anche i casi associati alla variante Omicron. Il monitoraggio di oggi, 15 dicembre, registra un raddoppio: da 4.617 nuovi contagi di ieri a 10.017 di oggi. «Omicron è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica da inizio pandemia» ha detto il capo dell’Agenzia per la sicurezza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Idi Covid-19 nelcontinuano a crescere giorno dopo giorno. Dopo gli ultimi record registrati nell’ultima settimana, il bollettino delle ultime 24 ore riporta un nuovodi 78.610 positivi al virus. Un datoalto nel Paese non era mai stato toccato da. Alti anche i decessi con 160 persone morte a causa del virus. Ad aumentare sono anche iassociati alla variante. Il monitoraggio di oggi, 15 dicembre, registra un raddoppio: da 4.617 nuovidi ieri a 10.017 di oggi. «è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica da» ha detto il capo dell’Agenzia per la sicurezza ...

Advertising

Corriere : «Il picco sarà a Natale, con 30mila contagi. Poi dipenderà da noi» - _magnopaolo_ : @putamen119 Correttissimo ma qua piove sul bagnato proprio, ora sono più sicuro che non li manderanno in Africa aha… - Paolo_Vig : @laikatornaacasa Tutti i dati dal Sudafrica sono molto confortanti, sia in termini di contagi (picco nel Gauteng so… - Lindinniato : @skarabokkio_ @Vitt79209263 @Spenk78 Infatti hanno tantissimo morti, anche col picco a 10k contagi al giorno ci son… - crotoneok : ? Coronavirus in Italia: nuovo picco di contagi, crescono i decessi -