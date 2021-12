Per Manolas nessuna multa, aveva 6mila euro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emergono nuovi dettagli relativi alla questione Kostas Manolas. Nel pomeriggio si è diffusa la notizia secondo cui il difensore greco era stato fermato all’aeroporto di Capodichino con un’ingente somma di denaro e multato dalla Guardia di Finanza perché la somma superava il limite posto dall’antiriciclaggio. Manolas, come spiegato dal Napoli, è effettivamente in permesso e stava partendo per la Grecia per motivi personali, legati alla salute di sua madre. aveva con sé circa 6mila euro. Da quanto emerge, sembra non sia stato fermato appositamente, ma sottoposto ad un normale controllo di routine come accade a tanti viaggiatori in transito per lo scalo partenopeo. Manolas non è stato multato dalla Finanza, dal momento che l’ammontare di denaro che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emergono nuovi dettagli relativi alla questione Kostas. Nel pomeriggio si è diffusa la notizia secondo cui il difensore greco era stato fermato all’aeroporto di Capodichino con un’ingente somma di denaro eto dalla Guardia di Finanza perché la somma superava il limite posto dall’antiriciclaggio., come spiegato dal Napoli, è effettivamente in permesso e stava partendo per la Grecia per motivi personali, legati alla salute di sua madre.con sé circa. Da quanto emerge, sembra non sia stato fermato appositamente, ma sottoposto ad un normale controllo di routine come accade a tanti viaggiatori in transito per lo scalo partenopeo.non è statoto dalla Finanza, dal momento che l’ammontare di denaro che ...

