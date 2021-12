New entry al GF vip: Eva Grimaldi in arrivo nella casa venerdì 17 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovi arrivi al Grande Fratello vip: Eva Grimaldi sta preparando le valigie, in attesa di varcare la porta rossa venerdì 17 dicembre 2021. In vista del prolungamento del programma, la cui fine è stata spostata da dicembre 2021 a marzo 2022, la produzione sta dando la possibilità a nuove celebrità di entrare nella casa. Si tratta ufficialmente dell’edizione più lunga della storia del GF vip, nonché una delle più seguite. È proprio grazie al grande numero di ascolti che la trasmissione ha pensato di estendere la durata dello show. In seguito agli ultimi arrivati, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato l’ingresso di Eva Grimaldi. Vi raccomandiamo... ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovi arrivi al Grande Fratello vip: Evasta preparando le valigie, in attesa di varcare la porta rossa17. In vista del prolungamento del programma, la cui fine è stata spostata daa marzo 2022, la produzione sta dando la possibilità a nuove celebrità di entrare. Si tratta ufficialmente dell’edizione più lunga della storia del GF vip, nonché una delle più seguite. È proprio grazie al grande numero di ascolti che la trasmissione ha pensato di estendere la durata dello show. In seguito agli ultimi arrivati, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato l’ingresso di Eva. Vi raccomandiamo... ...

Advertising

Alessan07633755 : Tre new entry saranno le due donne e sandokan speriamo di no povera Jessica #gfvip - GraziaChirico1 : Stanotte. L'ennesima. Riccardo, Lorenzo, d.Stefano, d.Giorgio, p.Pier, Maria Vip, una new entry : il Presidente DR… - siamo_la_Roma : ?? Il dossier stadio resta sempre al centro del progetto dei #Friedkin ?? Con l’uscita di #Scalera, la pratica è pas… - RettaroliS : @La_Ri71 Buongiorno ???????? Orecchini new entry - centeanes : RT @HuffPostItalia: Prima donna alla guida della polizia di New York -