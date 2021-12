Natale :a Roma lo storico ed apprezzato Circo Lidia Togni di Davide Canestrelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In occasione delle festività natalizie, arriva a Roma, lo storico ed apprezzato, “Circo Lidia Togni”, da sempre amato dai Romani, in occasione del 50esimo anniversario dalla sua fondazione (1971-2021), ha in serbo per la capitale una produzione esclusiva, per celebrare insieme le feste e il Circo Lidia Togni, a Roma dal 18 dicembre al 23 gennaio, nella piazza di Capanelle. Il grande, confortevole e riscaldato chapiteau, è pronto ad accogliere il suo amato pubblico, in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 16.00 e ore 18.30; tutte le domeniche e il 6 gennaio, tre spettacoli, ore 10.00, ore 16.00 e ore 18.30; il 31 dicembre veglionissimo, più spettacolo ore 22.00, per festeggiare insieme ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In occasione delle festività natalizie, arriva a, loed, “”, da sempre amato daini, in occasione del 50esimo anniversario dalla sua fondazione (1971-2021), ha in serbo per la capitale una produzione esclusiva, per celebrare insieme le feste e il, adal 18 dicembre al 23 gennaio, nella piazza di Capanelle. Il grande, confortevole e riscaldato chapiteau, è pronto ad accogliere il suo amato pubblico, in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 16.00 e ore 18.30; tutte le domeniche e il 6 gennaio, tre spettacoli, ore 10.00, ore 16.00 e ore 18.30; il 31 dicembre veglionissimo, più spettacolo ore 22.00, per festeggiare insieme ...

