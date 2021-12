morta Hazel Williams | moglie di Colin Chapman | insieme fondarono la Lotus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : morta Hazel

Sport Fanpage

Chapman, moglie del leggendario Colin Chapman e cofondatrice della Lotus con il marito, èall'età di 94 anni. Lei e Colin, leggendario ingegnere autore di alcune delle più storiche ...La moglie di Colin Chapman e co - fondatrice del marchio Lotus,Chapman , èil 14 dicembre all'età di 94 anni. La sua intera vita, dopo l'incontro con il vulcanico protagonista di tante vittorie in Formula 1 e non solo, è stata dedicata al mondo Lotus. ...(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Aveva compiuto 94 anni lo scorso 21 maggio Hazel Chapman, morta ieri in Gran Bretagna. Come si legge nel sito della Lotus "definire ...La vedova di Colin Chapman ha continuato a seguire da vicino l'evoluzione del marchio Lotus come costruttore di auto stradali, dopo la F1 ...