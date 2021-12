Lotta scudetto, Barella: “Vogliamo la seconda stella” | VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ospite dei Gazzetta Sport Awards, ha parlato della Lotta scudetto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nicolò, centrocampista dell'Inter, ospite dei Gazzetta Sport Awards, ha parlato della

Advertising

PianetaMilan : Lotta scudetto, #Barella: 'Vogliamo la seconda #stella' | #VIDEO #Milan #ACMilan #SempreMilan - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: NUOVA PUNTATA Quattro domande sulle quattro squadre in lotta per lo Scudetto e l’analisi di Real Madrid vs. Atlético Mad… - TuttoFanta : ??Le dichiarazioni, in esclusiva ai nostri microfoni, della giornalista sportiva Marina #Presello sulla corsa… - DonDie_Sospeso : Chiedo ai più aficionados del Club... è la prima volta che è ospitato in trasmissione un allenatore in lotta per lo… - milanmagazine_ : LOTTA SCUDETTO - Buscaglia: 'Milan e Napoli tra le protagoniste della corsa al titolo' -