Jurassic World | Il Dominio | Chris Pratt alle prese con un dinosauro nella nuova foto

Una nuova foto di Jurassic World: Il Dominio mostra Chris Pratt alle prese con un dinosauro in una location innevata. Jurassic World: Il Dominio ha ora una nuova foto che ritrae Chris Pratt in un luogo innevato, alle prese con un dinosauro. Il nuovo capitolo della saga giurassica è ambientato quattro anni dopo il precedente, mostrando quindi cosa è accaduto dopo che i dinosauri si sono spostati in giro per il mondo. Il regista e co-sceneggiatore di Jurassic World: Il Dominio, Colin Trevorrow, ha ...

