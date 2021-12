Inter | Barella | ' Vogliamo la seconda stella sul petto Rinnovo Brozovic? Ama questi colori'

Advertising

Inter : ?? | SANCHEZ Tutto al volo: assist di #Barella, tiro di @Alexis_Sanchez. Ieri ci hanno regalato una grande serata… - Inter : ? | EL NINO 51' - #Barella crossa dalla destra per @Alexis_Sanchez, che trova il gol di destro! #ForzaInter… - Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - _fabiogoz : Brozo, lauti e skri vincono e barella perde quanto godo - imepicbrozo77 : RT @MarioAlbanese7: Brozovic rinnova? #Barella fa sorridere i tifosi: “Ama l’#Inter, lo ha dimostrato. ???????” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...Uno dei pilastri dell'(e della Nazionale) è sicuramente Nicolò. Venticinque anni a febbraio, centrocampista di cuore e sostanza, quando c'è lui in campo si vede. Cresciuto nel Cagliari, da dove l'lo ha ...Barella: "Ho sempre sognato di giocare nell'Inter". Ha parlato il centrocampista sardo, in occasione del discorso relativo al rinnovo di Brozovic, facendo una..Bella intervista a La Gazzetta dello Sport da parte di NicolòBarella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale. Il giocatore nerazzurro si è soffermato su diversi temi legati all'attualità calcisti ...