Il Mef vuole risparmiare aumentando la spesa Al via un carrozzone da 571mila euro l’anno per la spending review È la nuova unità di missione prevista dal dl Recovery Alternativa insorge | “Soldi buttati”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’impegno dipubblici, prevedendo l’aumento della. Un paradosso sofistico firmato Mef. In che modo? Istituendo unadi, all’interno del ministero dell’Economia e delle finanze, esattamente nella Ragioneria dello Stato, dal costo dial. DOPPIONE INUTILE. “Così si crea un doppione di organismi che già potrebbero svolgere i compiti indicati per questa struttura”, denuncia il deputato dell’, Raffaele Trano, che non esita a parlare di “”. Ed è tutto qui il paradosso del decreto, attualmente all’esame della comBilancio alla Camera: voler tagliare gli sprechi, ...

Advertising

vito16315656 : RT @vito16315656: @Viminale @Quirinale @poliziadistato @emergenzavvf @Palazzo_Chigi @MEF_GOV @minGiustizia @MiC_Italia @_Carabinieri_ @comu… - vito16315656 : @Viminale @Quirinale @poliziadistato @emergenzavvf @Palazzo_Chigi @MEF_GOV @minGiustizia @MiC_Italia @_Carabinieri_… - vito16315656 : RT @vito16315656: @Viminale @Quirinale @poliziadistato @emergenzavvf @Palazzo_Chigi @MEF_GOV @minGiustizia @MiC_Italia @_Carabinieri_ @comu… - sedicizero : RT @Hero9004: @Anna302478978 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - Anna302478978 : RT @Hero9004: @Anna302478978 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -

Ultime Notizie dalla rete : Mef vuole

LA NOTIZIA

...e maggioranza ci sarà da ridiscutere in merito alle proposte vincolanti che il Governoporre ... L' approvazione è arrivata da parte del governo nel corso degli incontri tra i vertici dele i ...La viceministra al, Laura Castelli, ha sottolineato che il rinvio non sarà in manovra. Per ...dell'aumento e pone il problema delle fonti di energia di cui l'Italia è sprovvista ( o non le...Prosegue il dialogo tra gli operatori della sharing mobility (Assosharing), il Mef e la Commissione bilancio del Senato per introdurre misure ...I dem più sinceri in queste ore così definiscono il proprio partito: Psyco Pd. Tutto per colpa dello sciopero generale di giovedì prossimo che da sinistra è ...