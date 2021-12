Il Kun Aguero annuncia il suo ritiro dal calcio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Con una conferenza stampa straordinaria, segnata da lacrime e parole rotte dai singhiozzi, Sergio 'El Kun'ha reso nota la decisione di dire addio al. "Annuncio il miodalgiocato. Una decisione difficile, che ho preso 10 giorni fa, ma prima di tutto viene la salute. Lascio a testa alta, non so cosa mi riserverà il futuro", così l'argentino, ex genero di Diego Armando Maradona, costretto allo stop a seguito dei problemi cardiaci riscontrati recentemente. "Ho fatto di tutto per vedere se c'era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte" ha continuato, sostenuto poi dal presidente del Barcellona Laporta: "Sono contento di essere accanto a te, è come se rappresentassi tutte le squadre per cui hai giocato. Sei arrivato qui con grande voglia e pensiamo che tu ...

... l'attaccante argentino Sergioha annunciato il ritiro dal calcio giocato a causa di problemi cardiaci. Guarda il video in cui Elringrazia tutti coloro che gli sono stati accantoGià all'Atletico Madrid prima dell'esperienza inglese, ilera tornato in Spagna in estate, con la scadenza del suo contratto a Manchester, dove ha giocato dieci anni segnando 184 gol in ...Ed è raro, pur in un contesto ricco di nomignoli e appellativi quantomeno curiosi, che un calciatore e il suo soprannome finiscano per fondersi in maniera così salda: Aguero è per tutti El Kun, fin da ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Kun è costretto a fermarsi definitivamente. A conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Sergio Aguero ha annunciato oggi in una conferenza stampa al Camp N ...