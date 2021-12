Il 2021 di Google vi farà commuovere fino alle lacrime (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “I’m broken. And I’m healing”. Mi sono rotta, e ora sto guarendo. Nel mentre, scorrono le keyword cercate dagli utenti: “Como sanar” (spagnolo), “Cara pemulihan” (indonesiano) e ancora inglese e russo. “Come guarire”. Il VIDEO con cui Google decide di introdurre il suo ormai consueto Anno di ricerche Google 2021 è carico di emozione ed emotività. La finestra sul mondo che offre il motore di ricerca elencando le parole e le frasi più ricercate offre uno spettacolo commovente e vibrante su un Pianeta che ancora oggi fa i conti con il Coronavirus. Lo fa nella spasmodica volontà di superare e ripartire, “How to stay strong”, che potremmo tradurre in “Come tenere duro”, o ancora “How to be resilient” (come essere resiliente), insieme a domande come “Quando potrò fare il vaccino” ci riportano alla realtà mentre ormai ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “I’m broken. And I’m healing”. Mi sono rotta, e ora sto guarendo. Nel mentre, scorrono le keyword cercate dagli utenti: “Como sanar” (spagnolo), “Cara pemulihan” (indonesiano) e ancora inglese e russo. “Come guarire”. Ilcon cuidecide di introdurre il suo ormai consueto Anno di ricercheè carico di emozione ed emotività. La finestra sul mondo che offre il motore di ricerca elencando le parole e le frasi più ricercate offre uno spettacolo commovente e vibrante su un Pianeta che ancora oggi fa i conti con il Coronavirus. Lo fa nella spasmodica volontà di superare e ripartire, “How to stay strong”, che potremmo tradurre in “Come tenere duro”, o ancora “How to be resilient” (come essere resiliente), insieme a domande come “Quando potrò fare il vaccino” ci riportano alla realtà mentre ormai ...

